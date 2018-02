A nova Comissão Política Nacional do PSD, eleita no domingo, reúne-se pela primeira vez na terça-feira, pelas 17:00, na sede nacional do partido.

De acordo com uma nota à imprensa enviada pelo PSD, no final da reunião haverá declarações à Comunicação Social.

A Comissão Política do PSD eleita no 37.º Congresso Nacional integra como vice-presidentes David Justino, Elina Fraga, Isabel Meirelles, Manuel Castro Almeida, Nuno Morais Sarmento e Salvador Malheiro.

A escolha de antiga bastonária da Ordem dos Advogados mereceu contestação interna e, hoje, a Procuradoria Geral da República (PGR) divulgou que o Ministério Público abriu um inquérito na sequência de uma auditoria às contas da Ordem que abrange o mandato de Elina Fraga.

A PGR adianta que esta investigação “não tem arguidos constituídos”.

Os vogais da Comissão Política Nacional eleitos no domingo são André Coelho Lima, António Carvalho Martins, António Topa, António Maló de Abreu, Cláudia André, João Cunha e Silva, Manuel Pinto Teixeira, Maria da Graça Carvalho, Ofélia Ramos e Rui Rocha.

Também com assento da Comissão Política Nacional, Feliciano Barreiras Duarte foi eleito o novo secretário-geral dos sociais-democratas.

De acordo com os estatutos do partido, além do presidente, dos vice-presidentes, do secretário-geral e dos vogais têm também assento na Comissão Política o presidente do grupo parlamentar – Hugo Soares, até às eleições de quinta-feira - , os presidentes das Comissões Políticas Regionais dos Açores e da Madeira ou um representante de cada uma delas, o presidente e outro dirigente nacional da Juventude Social-Democrata, o secretário-geral dos Trabalhadores Sociais-Democratas e o presidente dos Autarcas Sociais-Democratas.

A Comissão Política Nacional do novo presidente do PSD, Rui Rio, foi eleita no domingo, com 64,7% dos votos, com cerca de um terço de votos brancos e nulos.

Desde que o partido elege os líderes por diretas, apenas Luís Filipe Menezes, em 2007, com 61,8%, teve uma votação mais baixa para a sua direção.