O Resumo Não Técnico do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) da linha Circular, entre São Bento e Casa da Música, disponível no ‘site’ da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), prevê 12 dos 42 meses (três anos e meio) de obra para desviar o rio de Vila, na zona do Porto Património Mundial, uma alteração que levou à “revisão” do Estudo de Impacte Ambiental “a apresentar à UNESCO”.

O documento esclarece ainda que, relativamente ao Estudo Prévio, que recebeu parecer condicionado da APA, a Metro do Porto alterou a “configuração da estação Boavista/Casa da Música” para a “coordenação/integração do projeto com a implantação do futuro edifício sede da Metro do Porto e do El Corte Inglés”.

Abrangendo 298 “ocorrências patrimoniais” [património a preservar ou classificado], o traçado do RECAPE “segue a Alternativa 1 da Fase de Estudo Prévio, como estipulado pela DIA [Declaração de Impacto Ambiental]”, nomeadamente para “um eventual futuro prolongamento da linha de metro para Nascente da zona da Liberdade /S. Bento”.

Entre a Estação Hospital Santo António (no jardim do Carregal) e a Estação Galiza, “optou-se por desviar a linha da rua D. Manuel II, de forma a evitar passar com a linha sob o próprio Hospital”, acrescenta a Metro do Porto.