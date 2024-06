O vulcão Ibu, no leste da Indonésia, muito ativo desde o início do ano, entrou hoje em erupção mais três vezes, enviando uma coluna de cinzas a cinco quilómetros acima do cume, disseram as autoridades.

As três erupções ocorreram entre as 01:00 local (17:00 de quarta-feira em Lisboa), 07:46 e 08:11, disse a Agência de Vulcanologia e Geologia indonésia, em comunicado. A primeira erupção enviou uma coluna de cinzas a mais de cinco quilómetros acima do cume, enquanto a última erupção durou cerca de dois minutos, disse o diretor da agência, Muhammad Wafid, na mesma nota. O vulcão entrou em erupção cerca de cem vezes desde o início do ano e encontra-se atualmente no nível de alerta mais elevado do sistema de quatro níveis da Indonésia. As autoridades elevaram o nível de alerta para o máximo em meados de maio. As autoridades pediram à população que não entre numa zona de exclusão de quatro a sete quilómetros em redor da cratera e que use máscaras respiratórias e proteção ocular. O Ibu é um dos vulcões mais ativos da Indonésia, com mais de 21 mil erupções registadas no ano passado. De acordo com os dados oficiais de 2022, mais de 700 mil pessoas vivem na ilha de Halmahera. Em 17 de maio, centenas de pessoas que viviam perto do vulcão foram retiradas como medida de precaução, na sequência de uma nova erupção, que levou a que o nível de alerta fosse elevado ao nível máximo. O vasto arquipélago da Indonésia situa-se no chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, zona de grande atividade sísmica e vulcânica. Em abril, o vulcão Ruang, no norte da província das Celebes, entrou em erupção mais de meia dúzia de vezes, obrigando os serviços de socorro a retirar milhares de habitantes das ilhas vizinhas.