O material que formou o planeta Terra era muito mais rico em hidrogénio do que se pensava anteriormente, e a origem da água é “nativa”, defendem os cientistas.

Utilizando um tipo raro de meteorito, conhecido como condrito enstatite, cuja composição é análoga à da Terra primitiva (há 4,55 mil milhões de anos), descobriram uma fonte de hidrogénio que terá sido crucial para a formação de moléculas de água.

Os resultados foram publicados na revista cientifica Icarus, noticiou na quarta-feira a agência Europa Press.

Essencialmente, demonstraram que o hidrogénio presente neste material era intrínseco e não proveniente de contaminação.

Sem o hidrogénio, um componente fundamental da água, seria impossível que o planeta Terra desenvolvesse as condições necessárias à vida.

A origem do hidrogénio e, por extensão, da água, na Terra tem sido alvo de intenso debate, uma vez que muitos acreditam que o hidrogénio necessário foi transportado por asteroides do espaço exterior durante os primeiros 100 milhões de anos de existência da Terra.

No entanto, estas novas descobertas contradizem esta teoria, sugerindo que a Terra tinha o hidrogénio necessário para criar água desde a sua formação.

A equipa de investigação analisou a composição elementar de um meteorito conhecido como LAR 12252, originalmente recolhido na Antártida. Utilizaram uma técnica de análise elementar chamada espetroscopia de estrutura de absorção de raios X próxima da borda (XANES) no sincrotrão Diamond Light Source.

Um estudo anterior liderado por uma equipa francesa identificou inicialmente vestígios de hidrogénio no meteorito, em materiais orgânicos e partes não cristalinas dos côndrulos (objetos esféricos de tamanho milimétrico no interior do meteorito).

No entanto, o restante não foi contabilizado, o que significa que não ficou claro se o hidrogénio era nativo ou devido à contaminação terrestre.

A equipa de Oxford suspeitou que quantidades significativas de hidrogénio poderiam estar ligadas ao enxofre abundante do meteorito. Usando o sincrotrão, projetaram um poderoso feixe de raios X na estrutura do meteorito para procurar compostos que contenham enxofre.

Ao digitalizar inicialmente a amostra, a equipa concentrou os seus esforços nas partes não cristalinas dos côndrulos, onde já tinha sido encontrado hidrogénio.

No entanto, ao analisar fortuitamente o material em redor de um destes côndrulos, composto por uma matriz de material extremamente fino (submicrónico), a equipa descobriu que a própria matriz era incrivelmente rica em sulfureto de hidrogénio.

De facto, a sua análise revelou que a quantidade de hidrogénio na matriz era cinco vezes superior à das secções não cristalinas.

Em contraste, noutras partes do meteorito que apresentavam fissuras e sinais de contaminação terrestre evidente (como ferrugem), foi encontrado muito pouco ou nenhum hidrogénio. Isto torna altamente improvável que os compostos de sulfureto de hidrogénio detetados pela equipa tenham origem terrestre.

Como a proto-Terra era feita de material semelhante aos condritos enstatíticos, isto sugere que, quando o planeta em formação se tornasse suficientemente grande para ser atingido por asteroides, teria acumulado reservas de hidrogénio suficientes para explicar a atual abundância de água na Terra.