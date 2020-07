"É bom que, nesta altura, possamos pedir à PGR que avalie o fundamento das críticas, porque as críticas que estão a ser feitas pelo líder da oposição [Rui Rio] são sobretudo à forma como o Novo Banco geriu a alienação de ativos e é isso que é preciso apurar", afirmou Pedro Siza Vieira.

Falando aos jornalistas em Felgueiras, à margem de uma visita a uma empresa do setor de calçado, o governante recordou que o primeiro-ministro "pediu à PGR que desenvolvesse a avaliação, face às críticas que foram feitas pelo líder da oposição e que procurasse avaliar as questões que estão agora suscitadas".

Na terça-feira, o presidente do PSD considerou que o pedido feito pelo Governo à PGR sobre o Novo Banco "é positivo, mas não chega", defendendo uma investigação judicial e admitindo como "provável" a necessidade de um inquérito parlamentar.

Em reação a uma notícia daquele dia do jornal Público, que dá conta de que um fundo das ilhas Caimão comprou casas do Novo Banco abaixo do valor previsto com o crédito desta instituição financeira, Rio voltou a lamentar que o Governo tenha entregado "milhões de impostos dos portugueses" a esta instituição sem aferir se as perdas eram "reais ou fabricadas".