Numa conferência de imprensa de apresentação do novo diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, Vergne mostrou-se “maravilhado” com a totalidade da fundação, desde o museu ao parque, depois de a ter visitado pela primeira vez no âmbito do processo de transição dos Estados Unidos, onde trabalhou durante mais de duas décadas.

“O primeiro desafio — para Serralves e para muitas instituições dedicadas ao presente — é como é que te manténs relevante? Que tipo de programação vai continuar a abordar o espírito do teu tempo? Vais apoiar o espírito do teu tempo ou empurrar para trás as coisas no teu tempo com as quais podes não concordar?”, questionou o novo diretor do museu, que disse ser ainda demasiado cedo para falar sobre opções concretas de programação.

O francês Philippe Vergne salientou que a ideia de que, “no meio da cidade, há um parque e que este parque pode ser pensado como uma ilha terrestre de ideias e talvez utopias” foi-lhe “muito sedutora”, realçando que a biodiversidade do parque devia estar integrada na própria programação.

Outro dos elementos que cativaram Vergne foi a coleção de arte de Serralves: “Esta é uma coleção fantástica, uma coleção muito corajosa, uma coleção de vanguarda e mal posso esperar por ‘brincar’ com ela. […] As ideias que eu sigo quando trabalho são que os artistas estão no centro, [é importante] a multidisciplinariedade, inclusão e diversidade, fazendo até as mais difíceis ideias acessíveis a um público abrangente.”