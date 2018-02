Segundo o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, na apresentação do novo espaço, esta tarde, o Forum Braga, que representa um investimento superior a oito milhões de euros, vai "preencher um vazio" que a cidade tem ao nível da capacidade para acolher espetáculos de grande dimensão em espaços cobertos.

A nova infraestrutura, que tem abertura prevista para o final de abril, estará dotada de espaços com quatro valências distintas: um centro de congresso, que albergará o maior auditório do Norte do País (com 1.454 lugares), um pavilhão que será a segunda maior sala de Portugal para espetáculos (com capacidade para acolher 12 mil pessoas de pé), uma galeria de arte contemporânea, uma zona exterior com capacidade para concertos para mais de 20 mil pessoas e uma área para exposições com mais de 300 ‘stands’.

"É um novo projeto que nos dá outra ambição, que nos dá condições para podermos trazer a Braga eventos que não eram possíveis de concretizar na nossa cidade. Até ao momento tínhamos um vazio por preencher. Tínhamos muitos eventos em espaço público de grande dimensão, com grande dimensão, de muita qualidade em espaços mais circunscritos, mas faltava-nos ter condições para poder realizar espetáculos de grande dimensão em espaços cobertos", explicou o autarca.