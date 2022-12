Centenas de pessoas reuniram-se este sábado na Praça da República, no centro de Paris, para exigir respostas sobre o assassinato de três curdos na capital francesa.

A manifestação, que estava a ser pacífica, acabou por resultar em novos confrontos com a polícia, depois do arremesso de objetos e do uso de material pirotécnico.

De acordo com as imagens da RTP, a polícia francesa foi obrigada a usar gás lacrimogéneo para acalmar os ânimos.

Recorde-se que estes protestos começaram na sexta-feira, depois de um tiroteio junto a um centro cultural curdo.

Um cidadão francês de 69 anos, com antecedentes criminais por ataques racistas e que tinha saído da prisão no dia 11 deste mês, depois de ter atacado um acampamento de imigrantes, foi o autor do tiroteio que tirou a vida a três curdos, e feriu outros três, esta sexta-feira.

O ataque aconteceu nas imediações de um centro cultural e provocou uma grande comoção na comunidade curda de França, que se prepara para assinalar o 10.º aniversário do assassínio de três dos seus ativistas, a 10 de janeiro de 2013, por um radical turco que os executou com um tiro na nuca.