Aumentou a tensão entre a polícia e manifestantes nas ruas de Paris, após um homem de 69 anos ter disparado num centro cultural curdo, causando a morte a três imigrantes.

O homem, que foi detido pela polícia numa intervenção na rua d'Enghien, no 10.º bairro da capital, já era conhecido pelas autoridades por atos de violência. Em 2021 foi acusado de tentativa de homicídio num campo de migrantes.

Suspeita-se que o ataque foi motivado por questões raciais embora a polícia não o tenha confirmado. No entanto, logo após a detenção, o ministro do Interior francês disse, numa ida ao local do ataque, que o "suspeito tinha como alvo estrangeiros".

Toda a zona circundante do 10.º bairro de Paris tem estado sob forte proteção policial. As autoridades pediram às pessoas para evitarem a zona mesmo antes da escalada de tensão.

Mas a violência entre a comunidade curda e a polícia eclodiu nas ruas onde foram lançadas bombas de gás lacrimogénio, barricadas foram levantadas e contentores de lixo incendiados.