A GO Porto - Gestão e Obras de Porto abriu um concurso público para a obra de requalificação da Rua da Galeria de Paris, anunciou esta sexta-feira, em nota de imprensa. A Rede 20 também vai fazer parte do projeto municipal, "que prioriza o trânsito pedonal no centro da cidade".

A obra de requalificação pretende "apreciar o traçado original desta artéria, criada no início do século XX", explica o grupo. "O padrão da faixa central, com pedra branca e negra da calçada portuguesa, remete para a antiga Praça de D. Pedro, atual Praça da Liberdade, desta vez constituída por granito branco e diorito preto, conferindo melhores condições para a circulação pedonal".

O objetivo é honrar as ruas da cidade e a calçada que a caracteriza. A obra da Rua da Galeria de Paris terá início depois do verão, e deverão durar 180 dias, coincidindo com a intervenção na Rua cândido dos Reis, na mesma zona.

"A obra na Rua da Galeria de Paris vai, assim, dar prioridade aos peões em detrimento dos veículos", esclarecem, acrescendtando que, "para isso, a via será elevada para o nível dos passeios, sendo que a Zona de Zona de Acesso Automóvel Condicionado (ZAAC) vai ser mantida".

De acordo com o município, o preço base do procedimento é de mais de 516 mil euros e a data-limite para a apresentação de candidaturas é dia 11 de maio, até às 23h59 horas, em formato eletrónico, na plataforma acinGov, onde podem também ser consultadas as peças do concurso.