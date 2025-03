O Ano Novo Persa assinala o início da primavera, celebrado no dia do equinócio. Pode ocorrer entre 19 e 21 de março.

As festividades prolongam-se durante vários dias e as ruas são decoradas com elementos que remetem para a nova estação do ano.

O Nowruz implica também alguns rituais e cerimónias, assim como eventos culturais. É também tempo de reunir a família e os amigos em volta da mesa.