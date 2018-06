O número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) aumentou pelo oitavo mês consecutivo, com o mês de maio a registar mais de 224 mil pessoas a receber esta prestação social.

De acordo com os dados estatísticos mais recentes do Instituto de Segurança Social (ISS), em maio havia 224.513 beneficiários do RSI, mais 694 do que no mês de abril e mais 16.565 do que em igual período do ano passado.

Beneficiários que estão sobretudo concentrados nos distritos do Porto (60.365), Lisboa (35.340) e Setúbal (17.978).

A tendência é semelhante entre as famílias beneficiárias, cujo número aumentou ligeiramente (0,4%) entre abril e maio, passando de 102.254 agregados a receber esta prestação social para 102.651.

Já no global de um ano, o aumento chegou aos 8,8%, depois de em maio de 2016 haver 94.322 agregados familiares a receber RSI.

As famílias também estão sobretudo concentradas nos distritos do Porto (30.787), Lisboa (18.269) e Setúbal (9.124).

Em maio, o valor médio por beneficiário foi de 114,56 euros, enquanto nas famílias chegou aos 258,07 euros.

De acordo com os dados da síntese de informação estatística da segurança social, da responsabilidade do Gabinete de Estratégia e Planeamento, “32,1% dos beneficiários tinham menos de 18 anos, 14,7% estavam entre os 18 e os 29 anos, 11,3% situavam-se entre os 30 e os 39 anos, 15,0% constituíam beneficiários dos 40 aos 49 anos e indivíduos com 50 ou mais anos perfizeram os restantes 26,9% do total”.