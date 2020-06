A Câmara de Lagos informa que existem agora 69 casos positivos de covid-19, relacionados com a festa realizada no dia 7 de junho, dos quais 48 são respeitantes a cidadãos residentes no concelho.

A autarquia indica que obteve os dados recolhendo "informações disponibilizadas pela Autoridade Regional de Saúde" e que desde segunda-feira já foram realizados testes a cerca de 1100 pessoas.

O comunicado dá conta que "é do conhecimento público que alguns dos estabelecimentos privados que tiveram suspeitas de casos de contágio já obtiveram o resultado dos testes", que indica terem resultados negativos, "o que permitiu a reabertura de instalações e a retoma da sua atividade económica".

É esperada uma conferência de imprensa conjunta cerca das 15h00, em Loulé, com a presença das autoridades regionais da Saúde e da Proteção Civil e do Presidente da Câmara Municipal de Lagos.