Desde o início dos confrontos, em 08 de outubro e até quinta-feira, a agência da ONU contabilizou um total de 28.965 deslocações internas no país mediterrânico, das quais pelo menos 7.847 ocorreram durante os últimos quatro dias desse período.

A maioria das partidas foi registada nas zonas fronteiriças com Israel e noutras províncias do sul, algumas das quais a distâncias consideráveis do centro da violência, de acordo com um mapa infográfico divulgado pela OIM.

Até ao momento, foram confirmadas deslocações em 117 zonas diferentes do Líbano e foram abertos oito abrigos de emergência para acolher as pessoas afetadas, três dos quais na cidade de Tiro e cinco na cidade de Hasbaya, ambas no sul do país.

Há quase três semanas que o Hezbollah e as forças israelitas estão envolvidos em ataques transfronteiriços através da fronteira entre os dois países, onde também se registaram ações reivindicadas por fações palestinianas presentes em território libanês.

A violência tem-se intensificado ao longo dos dias, com trocas de tiros quase constantes, com o Hezbollah a lançar mísseis, foguetes ou morteiros, e ataque aéreos israelitas.

A escalada suscitou receios de que o Líbano se possa tornar numa segunda frente na guerra de Gaza. Entretanto, o governo de Beirute mantém contactos a nível nacional e internacional tara tentar conter a situação.