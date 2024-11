A presidência do Conselho de Ministros do Líbano referiu, num relatório, que “após a entrada em vigor do cessar-fogo, em 27 de novembro, o número de deslocados internos registados nos abrigos aprovados pela Sala de Operações Nacional até à data diminuiu em 76,97 %”.

Milhares de pessoas começaram a regressar às suas casas no sul e leste do país após o anúncio da trégua, razão pela qual as autoridades libanesas fecharam 296 abrigos em todo o território.

No entanto, ainda existem 33.758 pessoas deslocadas internamente que se encontram em 713 abrigos criados pelas autoridades, que estimam que mais de um ano de violência obrigou cerca de 1,5 milhões de pessoas a abandonarem as suas casas, embora a grande maioria não se tenha registado.

Além disso, de acordo com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), mais de 15.000 cidadãos libaneses que atravessaram a fronteira para a Síria regressaram ao Líbano depois da entrada em vigor do cessar-fogo, quando o conflito tinha obrigado mais de 600.000 pessoas a atravessar para o território libanês.

De acordo com o Ministério da Saúde Pública libanês, 3.961 pessoas foram mortas e outras 16.520 ficaram feridas em pouco mais de um ano de hostilidades, embora cerca de 3.200 tenham morrido nos últimos dois meses de escalada antes da implementação da trégua.

As autoridades libanesas estão a realizar uma “revisão completa de todos os dados para incluir os mortos que estão gradualmente a ser recuperados debaixo dos escombros”, bem como de todas as vítimas, “cujas identidades serão verificadas após a conclusão dos testes de ADN”.