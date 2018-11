A principal via para a aquisição da nacionalidade portuguesa por estrangeiros residentes em Portugal foi a naturalização (69,7%), seguido de “casamento ou união de facto com cidadão português há mais de três anos” (18,3%) e por “filho menor ou incapaz, cujo pai ou mãe tenha adquirido a nacionalidade portuguesa” (11,6 %).

Em 2017 o principal motivo de aquisição da nacionalidade por estrangeiros não residentes foi o ser descendente de judeus sefarditas portugueses, assumindo um peso de 32,3 % no total com 1.713 casos, seguido de “ser descendente de nacional português", com um peso relativo de 26,2% no total (1.387 casos).

Em terceiro, refere o INE, surge o casamento ou a união de facto com cidadão português há mais de três anos (26,0%).

A nacionalidade brasileira apresentou em 2017 os valores mais elevados no que respeita à aquisição da nacionalidade portuguesa, tanto na condição de residentes em Portugal, um total de 6.084, como na de residentes no estrangeiro (2.793).

A segunda nacionalidade mais representativa foi a caboverdiana com 14,4%.

No que respeita aos estrangeiros não residentes, as nacionalidades turca e israelita surgem pela primeira vez em 2.º e 3.º lugares (18,3 % e 8,4%).

Mais de 50% das aquisições de nacionalidade portuguesa foram atribuídas a mulheres, para o caso dos residentes, e dos não residentes esse valor foi de 53,9%.

Relativamente às idades a análise estatística revela que os residentes em Portugal tinham em média 35,3 anos, valor inferior aos dos residentes no estrangeiro cuja idade média foi de 49,5%.