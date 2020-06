De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de mortos passou de 4.344 para 4.493 (+149), enquanto o de infetados subiu de 152.442 para 157.322 (+4.880).

Os mesmos dados referem que foi registada a recuperação de 67.007 doentes, mais 3.346 do que no dia anterior.

A região do continente mais afetada pelo novo coronavírus continua a ser o Norte de África, que passou as duas mil mortes (2.008), em 46.943 casos.

A África Austral é a segunda região com mais casos (38.217) e com 780 mortos, a maioria concentrada na África do Sul, o país com maior número de casos no continente (35.812) e o segundo com mais mortos (755).