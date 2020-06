De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de mortos passou de 4.601 para 4.756 (+155), enquanto o de infetados subiu de 162.673 para 169.836 (+7.163).

Os mesmos dados referem que o número de doentes recuperados é de 74.732, mais 4.257 do que no dia anterior.

A região do continente mais afetada pelo novo coronavírus continua a ser o Norte de África, com 2.108 mortos, em 49.668 casos.

A África Austral é a segunda região com mais casos (43.318) e com 873 mortos, a maioria concentrada na África do Sul, o país com maior número de casos no continente, tendo ultrapassado hoje os 40 mil (40.792), e o segundo com mais mortos (848).

A África Ocidental regista 772 mortos e 38.819 infeções, a África Oriental tem 586 vítimas mortais e passou hoje os 20 mil casos (20.024), enquanto na África Central há 417 mortos em 18.007 infetados.

O Egito é o país com mais mortos (1.126) e regista 29.767 infeções, seguindo-se a África do Sul e depois a Argélia, com 681 vítimas mortais e 9.831 infetados.