De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados é de 336.019, mais 11.323 casos nas últimas 24 horas.

O número de recuperados é de 160.833, mais 6.663.

A África Austral regista o maior número de casos (116.587) e contabiliza 2.263 mortos, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais infetados em todo o continente (111.796) e que regista 2.205 vítimas mortais.

O Norte de África lidera no número de mortes (3.717), em 87.807 infeções.

A África Ocidental conta 1.196 mortos em 66.593 infetados, a África Oriental regista 990 vítimas mortais e 33.253 casos, enquanto na África Central há 690 mortos em 31.779 infeções.

O Egito, o país africano com mais vítimas mortais, contabiliza hoje 2.450 mortos e 59.561 casos de infeção, seguindo-se a África do Sul e depois a Argélia, com 869 vítimas mortais e 12.248 infetados.

Entre os cinco países mais afetados, está também a Nigéria, com 542 mortos e 22.020 infetados, e o Sudão, com 548 mortes, apesar de ter um número de infeções mais reduzido (8.889).

Quanto aos países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infeções e mortes, com 1.556 casos e 19 vítimas mortais.