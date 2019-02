Os funcionários da empresa ferroviária disseram que a locomotiva circulava em alta velocidade quando colidiu de frente com uma barreira na estação de comboios de Ramsés, no centro do Cairo.

A explosão e o incêndio atingiram as pessoas na plataforma da estação de Ramsés.

Um vídeo de vigilância mostrou o momento do impacto e quando as pessoas foram envolvidas pelas chamas e fumaça.

Corpos carbonizados estavam na plataforma e um homem em chamas desceu a correr uma escada em pânico, de acordo com outras fotos e vídeos publicados nas redes sociais.

Vídeos de câmaras de vigilância mostraram as chamas a devastar o interior da estação.