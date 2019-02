De acordo com o jornal, o incidente ocorreu em meados de janeiro 2018 também na autarquia de Paris numa receção que tradicionalmente é oferecida ao corpo diplomático para marcar o novo ano.

A suposta vítima, Benjamin G., 39 anos, disse ao jornal que durante a cerimónia o núncio o apalpou e que sorriu como se fosse algo normal".

Os dois trabalhadores apresentaram queixa e prestaram declarações às autoridades.

Fontes judiciais indicaram à agência de notícias espanhola EFE que não vão comentar estas informações porque existe uma investigação preliminar em curso.

As investigações foram abertas em 24 de janeiro, depois de o presidente da câmara ter transmitido ao Procurador os factos relatados pela primeira alegada vítima, tendo sido aberta uma investigação.

A notícia do primeiro caso foi avançada na edição do Le Monde de dia 15 de fevereiro, referindo que os factos em investigação terão ocorrido no interior das instalações do município durante uma cerimónia ocorrida a 17 de janeiro último.