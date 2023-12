Depois da prestação de José Diogo Quintela no programa 'Dança Comigo', Ricardo Araújo Pereira avalia a dança do colega comparando com coreografia anterior de Odete Santos usando uma piada para dizer "isto é uma dança muito cansativa, e aquilo a que assistimos há bocado foi a um momento raríssimo que é nós vermos um deputado a suar. É muito, muito raro."

Depois de ser chamada ao palco, Odete Santos pede a palavra e diz que vaiou a piada de Araújo Pereira nos bastidores e não queria deixar de o fazer outra vez, "uh uh uh". E, num programa de entretenimento, e depois de uma tirada de humor pede para falar a sério. "Essas generalizações são muito graves. Dizer que os deputados não suam, isso não é verdade." E continua, sem se deixar ser interrompida não obstante as tentativas do humorista jurado, "eu já suei muitas vezes a estudar coisas para as quais não tinha adquirido conhecimentos" e dá o exemplo da procriação medicamente assistida.

O momento tornou-se especialmente caricato perante a estupefação de Ricardo Araújo Pereira, que estava acompanhado dos então membros do grupo Gato Fedorento, e das tentativas da apresentadora de Silvia Alberto para tentar moderar o que se tornou num debate.

Odete Santos, que normalmente era conhecida pelo sentido de humor o que causa mais estranheza à situação, continuava dizendo, "as generalizações não se devem dizer". Finalmente, o humorista consegue a palavra para dizer que é "um palerma" e que não é para levar a sério o que diz e que qualquer pessoa pode confirmar isso. E termina com outra piada "a piada não era para si, era para o bailarino que me pareceu o Nuno Melo do PP". Desmanchando finalmente a comunista que acaba dizendo que é uma má apreciação achar que Odete Santos algum dia dançaria com Nuno Melo.