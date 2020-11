Fornecendo seis delegados para o Colégio Eleitoral, o estado do Nevada é neste momento um ator menor mas ainda assim importante na corrida eleitoral à Casa Branca entre Donald Trump e Joe Biden.

Biden, com 253 votos eleitorais, depende dos resultados dos estados do Arizona, Geórgia Nevada e Pensilvânia para atingir os 270 necessários para assegurar a presidência.

No Nevada, o candidato democrata lidera com 49,8% dos votos perante os 48% de Donald Trump, tendo uma vantagem de 22.657 boletins a seu favor, estando 93% dos votos contados.

No entanto, apesar da vantagem de Biden, os resultados ainda não são oficiais — e provavelmente não vão sê-lo até domingo. Uma figura que tem ganho notoriedade nestas eleições é Joe Gloria, representante do gabinete eleitoral do condado de Clark, o maior do Nevada e onde se encontra a cidade de Las Vegas.

Gloria disse na passada quarta-feira, 4 de novembro, que esperava que "a maioria" dos votos fossem processados até sábado ou domingo e hoje reforçou a postura que o seu gabinete tem tomado, dizendo que não tem interesse "em contar o mais rapído possível" mas sim em ser "preciso".

O seu zelo não tem merecido o reconhecimento de muitos internautas, que manifestando a sua impaciência em conhecer os resultados, têm publicado vários memes onde brincam com o atraso do Nevada em contar os votos, noticia o The New York Times.

Um vídeo partilhado no Twitter, por exemplo, compara o ritmo de contagem dos votos com a Flash Slothmore, a preguiça que é personagem do filme “Zootopia.”

Outro refere os esforços dos funcionários eleitorais como semelhantes a uma personagem da série de desenhos animados "Spongebob Squarepants" a tentar despachar pedidos de uma multidão em fúria.

Há ainda acusações bem-humoradas ao estado do Nevada que, estando ciente do seu papel fulcral nestas eleições, está a gozar do momento mediático ou, ao invés, está a sucumbir à pressão.

Um dos tweets mais duros, porém, é capaz de ser aquele que compara o Nevada a George R.R. Martin, autor da série Game of Thrones que neste momento ainda se encontra inacabada, mesmo perante os incessantes pedidos dos fãs.