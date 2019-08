Manuel Soares de Oliveira recorda-se de aos 12 anos de idade já ler jornais diariamente, mas o interesse pela política parece estar no seu ADN: os dois bisavôs estiveram ligados à política, o pai também. "Penso que o meu interesse pela política vem daqui: amante da liberdade, como Tomás da Fonseca, inimigo da anarquia, como Domingos de Oliveira", diz.

Tomás da Fonseca, republicano, filósofo e escritor, grande opositor do salazarismo e da Igreja, fez parte do governo de António Costa (o outro), era o bisavô materno. Domingos de Oliveira, general, presidente do Conselho de Ministros (primeiro-ministro) na ditadura, conservador e amante da ordem, era o bisavô paterno. O pai, Luís Soares de Oliveira, é embaixador e "sempre conversou sobre política, embora, diplomaticamente, raramente tome posições públicas".

Comparado com países com mercados de maior dimensão, "o marketing político em Portugal é quase inexistente. Normalmente, são as empresas de comunicação que trabalham com os políticos e não há um trabalho de longo prazo", afirma Manuel Soares de Oliveira, que sempre gostou de fazer campanhas políticas. "Há cartazes fabulosos, campanhas fabulosas, como a de Margaret Thatcher. Cá nunca houve grandes oportunidades, o mercado é pequeno - um pouco mais vasto em tempo de autárquicas - e sem grande especialização. Os políticos têm muito a mania de ir buscar marketeers brasileiros - Pedro Santana Lopes é especialista nisso. Depois saem aquelas porcarias do 'Menino Guerreiro', porque trazem realidades que não são nossas.'Ah, funciona na Bahia', pois, mas em Castelo Branco a pessoas riem-se", diz.

"Por cá, António Costa também está na categoria Teflon [o revestimento das panelas a que nada pega]"

Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, tinha a alcunha de Teflon, o revestimento das panelas a que nada se pega. "Por cá, António Costa também está na categoria Teflon", afirma o criativo. "Porque é que Cavaco ganhou tantas vezes as eleições? Penso que uma das necessidades básicas das pessoas é a segurança. Podemos desconfiar que o governo está a atirar tudo para debaixo do tapete, mas não tem problema, desde que não se note e a vida pareça confortável. Costa parece o Rambo: Eu faço, eu aconteço, toda a gente vai ter trabalho... Além disso, há uma massa de 700 ou 800 mil funcionários públicos e mais 3,5 milhões de pensionistas em Portugal, só aqui estão mais de 4 milhões de eleitores. Nas eleições legislativas de 2005, Sócrates conseguiu maioria absoluta com pouco mais de 2,5 milhões de votos, o que significa que quem agradar a este núcleo está safo. Se Passos Coelho não tivesse uma relação tão crispada com a função pública, especialmente nos dois últimos anos, tinha ido aí buscar os votos que lhe faltaram para a maioria", analisa.

"Acredito que as pessoas devem ter a liberdade de não votar, esta é a minha costela liberal"

Embora muitas vezes se esqueça disso, Manuel Soares de Oliveira é licenciado em Ciência Política. Quando se fala de abstenção responde: "Acredito que as pessoas devem ter a liberdade de não votar, esta é a minha costela liberal. No entanto, o mundo mudou e continuamos a usar os mesmos métodos de sempre para votar. Por que motivo não se facilita, dando hipótese de as pessoas votarem num multibanco ou estendendo os prazos de votação? Nessa altura podemos pôr em causa a representatividade da Assembleia da República. Se um partido tem maioria absoluta com 2,5 milhões de votos em cerca de 10 milhões de eleitores, que representatividade é esta? Mas isso levar-nos-ia a outra discussão. Acredito em, primeiro, respeitar o direito das pessoas de não votar, desde que seja consciente. Segundo, que deve haver consequências a partir do momento em que a maioria não vota. Os partidos têm de ser reinventados, mas não há vontade porque estão agarrados ao curral eleitoral".

Manuel viu no Iniciativa Liberal uma oportunidade e um gozo, juntou as doses necessárias de interesse e criatividade e produziu os cartazes do partido. "Este é um trabalho voluntário, é preciso que fique claro, faço-o como cidadão - nem o Iniciativa Liberal tem dinheiro para contratar agências de publicidade. Disse-lhes que podiam fazer uma boa campanha e eles ficaram interessados". Já antes tinha feito outras campanhas, quase sempre para as eleições autárquicas, mas nenhuma criou tanto burburinho.

"Uma das críticas que algumas pessoas fazem é que temos muitos cartazes. É mentira, temos poucos. Mas são bons, as pessoas veem e reparam. Depois, perguntam-se de onde vem o dinheiro, põem-se com teorias da conspiração, quando existe um orçamento transparente - cada vez que fazemos um cartaz destes aumentam os donativos", conta o publicitário. É uma relação causa-efeito, "quanto mais atacados somos, mais pessoas defendem o Iniciativa Liberal e querem participar. Portanto, os ataques são bem-vindos, quanto mais Fernandas Câncio escreverem a falar mal da coisa, melhor. Acho até que devíamos ter colocado uma placa no punho do cartaz a dizer: "Obrigado, Fernanda Câncio, graças a ti..."

"O Iniciativa Liberal é a verdadeira oposição ao governo que temos em Portugal, porque os outros partidos desapareceram em combate"

Fernanda Câncio escreveu a questionar a origem do dinheiro do Iniciativa Liberal e Carlos Guimarães Pinto, líder do partido, "respondeu, e muito bem, ter ficado contente por, finalmente, a jornalista se preocupar com a origem do dinheiro. Arrumou o assunto, mas a verdade é que não devemos pedir às pessoas mais à esquerda que sejam muito coerentes, porque é um conceito que lhes é estranho", graceja Manuel Soares de Oliveira.

"O importante, e este cartaz trouxe-nos isso, até ao nível dos comentários, é que o Iniciativa Liberal é a verdadeira oposição ao governo que temos em Portugal, porque os outros partidos desapareceram em combate, ninguém sabe deles. E, com os poucos recursos que tem e uma linguagem que não agrada a toda a gente em termos de comunicação, é o único partido que as pessoas comentam", assegura.

"As pessoas acham sempre que 'eles', o Estado, é que tem a obrigação de tudo. E tem, o Estado tem muitas obrigações, mas não devemos demitir-nos por isso"

Manuel explica que não conhecia Carlos Guimarães Pinto até iniciar este processo, "mas é uma pessoa com esta visão: as coisas não têm de ser como são. Há coisas engraçadas, e para muitas pessoas alguns conceitos, como o liberalismo, são esotéricos. Vivi uns anos em Inglaterra e as casas dos ingleses são das mais desarrumadas que conheci, mas as ruas são imaculadas. Em Portugal as casas são super-limpas e organizadas, mas com as ruas, que são públicas, ninguém se preocupa. 'Eles' que arranjem, 'eles' que limpem, 'eles' que despejem o lixo. Não há aquela coisa do norte da Europa que é o associativismo, a comunidade. Se eu limpar a entrada da minha casa e os meus vizinhos fizerem o mesmo, a rua vai estar limpa e todos beneficiamos. As pessoas acham sempre que 'eles', o Estado, é que tem a obrigação de tudo. E tem, o Estado tem muitas obrigações, mas não devemos demitir-nos por isso", considera.

De resto, "todo o efeito mediático tem sido fantástico", assegura, "e não é só pela criatividade da comunicação, é porque são ideias novas, que vêm mexer com algumas certezas que as pessoas sempre tiveram: há outro caminho longe do totalitarismo da esquerda".

créditos: Pedro Marques | MadreMedia

Isto, no entanto, não quer dizer que não existam críticas. Para Manuel Soares de Oliveira, a mais desagradável é "a acusação de que o Iniciativa Liberal é um partido de extrema-direita". Para o criativo, isto "revela um profundo desconhecimento sobre a ideologia liberal e o liberalismo, que defende acima de tudo a liberdade individual. O liberalismo tem tanto a ver com o fascismo, como a democracia tem a ver com o comunismo, ou seja, nada", esclarece.

Manuel é o criativo de todos os cartazes? "De todos, todos, não. Em alguns casos a ideia veio de lá - estão todo o dia a pensar nisso -, mas de alguns. É um trabalho de equipa, meu e do presidente do partido, que tem a vantagem de ser uma pessoa muito criativa".

É que nisto da publicidade, "a agência ou o criativo vai tão longe quanto o anunciante quiser e permitir. Há agências muito criativas, mas os anunciantes preferem coisas cinzentas. Trabalhei com partidos como o PS ou o PSD, sobretudo em autárquicas, e tenho orgulho em alguns trabalhos que fiz - numas ganhámos, noutras perdemos", lembra. "Esta não é a minha área de expertise. Aliás, como disse, penso que em Portugal não há ninguém que trabalhe só partidos, especialmente na área da publicidade. Mas é um desafio muito grande".

Existem hoje em Portugal, e para já, 25 partidos políticos registados no Tribunal Constitucional, bastante mais do que há meia dúzia de anos. Mais um motivo para "a comunicação de um partido como o Iniciativa Liberal, que ainda tem pouco tempo, ser diferenciadora", diz Manuel Soares de Oliveira. Se alguns fazem boas campanhas, outros nem tanto. "Os grandes fazem todos a mesma coisa: foto do líder e uma frase, quase sempre oca, do género 'Por Portugal' ou 'Nós Somos as Pessoas'. Embora o Bloco de Esquerda, por exemplo, tenha feito alguns bons cartazes na campanha de Marisa Matias, que foi bem conseguida".

"A discussão política em Portugal é de um nível muito raso, sem a mínima substância, mais ainda nas redes sociais, onde pessoas que não leem nada escrevem muito"

De resto, há erros que um político/candidato não pode cometer, sobretudo em altura de eleições: "Uma frase fora de contexto pode assassinar uma campanha. As pessoas raramente leem entrevistas completas, limitam-se às parangonas. A discussão política em Portugal é de um nível muito raso, sem a mínima substância, mais ainda nas redes sociais, onde pessoas que não leem nada escrevem muito", afirma.