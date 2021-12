1. Ambiente. Como é que nos portámos em 2021?

Olhando para o ano de 2021, que avanços foram feitos a nível ambiental? Estamos mais perto da meta de descarbonização da economia global? Foi essa a análise que a Bloomberg fez ao identificar as principais tendências a nível de energia renovável, venda de veículos elétricos e muitos mais.

Por exemplo, se a energia eólica continuar a crescer como está atualmente, em apenas um ano, tornar-se-ia a maior fonte de geração de energia desde 2010. Houve também uma explosão no investimento em empresas de tecnologia climática.

2. A Gronelândia está a derreter mais depressa do que nunca

Só nos últimos dez anos derreteram, em média, 357 mil milhões de toneladas de gelo por ano. Os cientistas alertam que o aquecimento global provocou um degelo extremo do gelo da ilha, que se tornou mais frequente e intenso nos últimos anos.

Na última década, derreteram 3,5 biliões de toneladas de gelo do manto da Gronelândia, o que elevou um centímetro o nível global do mar e está a aumentar os riscos de inundação a nível mundial.

3. Antártida. Rússia continuou a explorar águas protegidas apesar de ser proibido desde 1998

Foi revelado esta semana que várias nações estão a ponderar explorar áreas marinhas protegidas em águas nas quais a Rússia não parou de procurar por petróleo e gás, apesar de ter sido proibido em 1998.

De acordo com a empresa de exploração geológica russa Rosgeo, existem 500 mil milhões de barris de petróleo e gás no Oceano Antártico.

Esta descoberta pode colocar em causa a meta de limitar o aumento da temperatura em menos de 1.5ºC, além da vida marinha e biodiversidade da Antártida.

4. Este tecido é celebrado como “amigo do ambiente”. A floresta tropical discorda

O rayon é comercializado como um produto verde e ecológico porque vem de árvores, contudo essas mesmas árvores são plantadas em florestas desmatadas para esse propósito, na Indonésia.

Por cá: Lamas de ETAR de Loures vão ser aproveitadas para produzir hidrogénio e biogás

As lamas da Estação de Tratamento de Águas e Resíduos (ETAR) de Frielas, em Loures, vão ser utilizadas a partir de julho de 2022 para a produção de hidrogénio e biogás, através de um processo inovador apresentado na quarta-feira.

O projeto “Hidrogasmove recorre à purificação do biogás das lamas da ETAR e o Solargasmove aposta no processo de metanação para produzir metano sintético, combinando-o com hidrogénio verde (produzido por eletrólise, a partir de fonte solar e de águas residuais), podendo ser utilizado, por exemplo, no abastecimento de veículos.

A título exemplificativo, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes perspetivou que metade da frota da Carris possa ser abastecida a partir do biogás que será gerado na ETAR de Frielas a partir de julho de 2022.

