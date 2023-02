Trevor Noah, comediante que apresentou a edição dos Grammys deste ano, que ocorreu este domingo à noite em Los Angeles, fez uma piada sobre uma das revelações feitas pelo príncipe Harry no seu livro: o príncipe ficou com o pénis congelado numa caminhada no Polo Norte.

"Na sombra" é o livro onde o príncipe Harry partilha essa e outras revelações. Tornou-se um sucesso de vendas, tendo vendido "mais de 1.43 milhões de cópias em todos os formatos nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, incluindo pré-vendas, de acordo com a sua editora", avançou o New York Times. De acordo com a Forbes, bateu recorde de vendas, sendo que "vendeu mais cópias na sua primeira semana do que qualquer outro livro de memórias no Reino Unido".

O livro revela detalhes íntimos sobre a sua vida, e a vida da família real, e entre os episódios relatados está um em que o príncipe Harry diz ter ficado com o pénis congelado durante uma caminhada no Polo Norte.

Esta referência foi conteúdo de piada para Trevor Noah que, na apresentação de James Corden, disse: "James Corden é vencedor do Emmy pela 12ª vez e apresentador do Late Late Show. Ele também é a prova viva de que um homem pode mudar-se de Londres para Los Angeles e não contar a toda a gente sobre o seu pénis congelado".

"Harry ficou com queimaduras na cara, orelhas e pénis durante o período que passou no Polo Norte, imediatamente antes do casamento de William. As queimaduras faciais sararam, mas não a do pénis", podemos ler no Observador. "Fui ao Polo Norte e agora o meu Polo Sul está congelado".

Harry expressa, no seu livro, o medo que teve de que o episódio fosse divulgado à imprensa, mas Trevor Noah não deixa a história "Na Sombra", aproveitando-a para a cerimónia dos Grammys.