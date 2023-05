O governante admitiu que, nessas situações, os passageiros podem ser transportados para a Madeira através do navio ‘Lobo Marinho’, responsável pelo transporte marítimo entre as duas ilhas, ou aguardar a melhoria do tempo em melhores condições.

Miguel Albuquerque falava aos jornalistas à margem de uma visita a uma unidade de alojamento local, no concelho de Machico, tendo sido questionado sobre o vento forte que tem condicionado o aeroporto da Madeira desde segunda-feira de manhã.

“Neste momento, a gare do Porto Santo tem condições estruturais mínimas e a ideia é também, da parte da ANA, termos melhores condições de operacionalidade com uma melhor resposta para os passageiros que ficam temporariamente no Porto Santo”, apontou.

O presidente do Governo Regional da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, salientou que se trata de “um investimento substancial”, adiantando que o projeto final da obra deverá ser apresentado no final do mês.

“E, nesse sentido, tudo se encaminha para melhorarmos a resposta em questões de inoperacionalidade do aeroporto [da Madeira]”, reforçou.

Trinta voos programados para o dia de hoje foram cancelados, devido ao vento forte, de acordo com a informação disponível no ‘site’ da ANA, consultada pela agência Lusa às 13:30.

“Neste momento, estão previstos para os próximos dias alguns constrangimentos em termos de vento, mas olhe, contra o vento não se pode fazer nada”, disse Albuquerque.

Questionado sobre um plano alternativo, o chefe do executivo regional respondeu apenas: “O plano B é tentar controlar o vento, mas isso eu não consigo”.