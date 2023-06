O Papa Francisco recebeu hoje "a mochila com os equipamentos básicos que serão entregues aos jovens inscritos" na Jornada Mundial da Juventude.

O kit "foi entregue em mão pelo Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 e Coordenador-Geral, D. Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, que se encontra em Roma para uma audiência com o Santo Padre, na cidade do Vaticano", informou a organização da Jornada.

Assim, "o Papa Francisco, que foi o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no passado dia 23 de outubro de 2022, volta a ser o primeiro destinatário do kit que, em breve, começará a ser preparado para distribuição aos milhares de peregrinos que preparam a sua vinda a Lisboa, entre os dias 1 e 6 de agosto próximos".

Esta manhã, num vídeo dirigido aos peregrinos, o Papa mostrou rapidamente a mochila que recebeu, garantindo estar pronto e ter autorização médica para a viagem a Portugal.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto deste ano.

A JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.

Até ao momento já iniciaram o processo de inscrição mais de 650 mil jovens.