Beyoncé, com o seu sucesso country “Cowboy Carter”, levou para casa o Grammy de Álbum do Ano, o mais importante dos prémios da Academia de Gravação, enquanto o rapper americano Kendrick Lamar recebeu cinco de suas sete indicações.

Álbum do ano: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Gravação do ano, que reconhece a interpretação geral de uma canção: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Canção do ano, reconhecimento a uma composição: "Not Like Us" - Kendrick Lamar, compositor (Kendrick Lamar)

Melhor artista revelação: Chappell Roan

Melhor performance pop solo: "Espresso" - Sabrina Carpenter

Melhor álbum pop vocal: "Short n' Sweet" - Sabrina Carpenter

Melhor clipe: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Melhor álbum de rap: "Alligator Bites Never Heal" - Doechii

Melhor álbum de rock: "Hackney Diamonds" - The Rolling Stones

Melhor álbum country: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Melhor performance solo de country: "It Takes a Woman" - Chris Stapleton

Melhor álbum de música global: "Alkebulan II" - Matt B presentando e Royal Philharmonic Orchestra

Melhor performance de música global: "Bemba Colorá" - Sheila E. com Gloria Estefan e Mimy Succar

Melhor performance pop (duo ou grupo): "Die with a Smile" - Bruno Mars y Lady Gaga

Melho canção de rap: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Melhor performance de rap: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Melhor álbum de dança/eletrônica: "Brat" - Charli XCX

Melhor performance de rock: "Now and Then" - The Beatles

Mejor performance de country (duo ou grupo): "II Most Wanted" - Beyonce e Miley Cyrus

Melhor álbum de pop latino: "Las Mujeres Ya No Lloran" - Shakira

Melhor álbum de música urbana: "LAS LETRAS YA NO IMPORTAN" - Residente

Melhor álbum de rock latino ou alternativo: "¿Quién trae las cornetas?" - Rawayana

Melhor álbum de música mexicana: "Boca Chueca, Vol. 1" - Carín León

Melhor álbum tropical latino: "Alma, corazón y salsa (Live at Gran Teatro Nacional)" - Tony Succar, Mimy Succar