Os documentos, a que a agência Lusa teve acesso, têm data de 08 de novembro, sendo que os visados tinham um prazo de dez dias para se pronunciar.

Nas notificações, a CCPJ explica que, “na sequência de participação apresentada pela Igreja Universal do Reino de Deus [IURD], o Secretariado da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista procedeu ao visionamento dos episódios ou partes da reportagem intitulada ‘O Segredo dos Deuses’ nos canais TVI e TVI24, com início em 10 de dezembro de 2017 e término em 27 de abril de 2018 e com reportagens extra até 09 de julho de 2019″.

A CCPJ continua, afirmando que “sendo claro e evidente o caráter sensacionalista da referida reportagem e, de igual modo, contendo esta acusações sem provas e sem respeito pela presunção de inocência da ora participante e incluindo encenações de situações com o intuito de abusar da boa-fé do telespetador”, o secretariado deste órgão decidiu “pela abertura de procedimento disciplinar contra os jornalistas Alexandra Borges e Sérgio Figueiredo, por sérios indícios de violação dos deveres deontológicos” previstos no estatuto do jornalista.

A Lusa contactou a TVI e a IURD, que não quiseram comentar esta informação.

A CCPJ, igualmente questionada pela Lusa, disse apenas que “a matéria em causa está sujeita a sigilo, pelo que nada há a informar”.