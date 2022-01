A empreitada para a execução das obras de beneficiação do troço do IC2, entre Asseiceira, no concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém, e Freires, no concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, “foi consignada no passado dia 03 de janeiro”, informou a IP, acrescentando que, para “dar seguimento aos trabalhos preparatórios da empreitada, será necessário implementar condicionamentos à circulação automóvel no próximo sábado, dia 15”.

A empreitada envolve um investimento superior a 8,4 milhões de euros e inclui, segundo a IP, a reabilitação integral do pavimento, o reforço e reabilitação do sistema de sinalização (horizontal e vertical), dos equipamentos de segurança da estrada e do sistema de guiamento e balizagem, bem como a beneficiação global do sistema de drenagem da via e a reformulação de cinco intersecções de nível, com construção de rotundas que substituirão os atuais cruzamentos.

Trata-se de um investimento “no reforço da segurança e condições de mobilidade dos milhares de automobilistas que diariamente circulam no IC2”, refere a IP num comunicado.

A preparação dos trabalhos obriga a que, no sábado, no período da manhã, entre as 08:00 e as 13:00, a circulação seja cortada nos dois sentidos entre os quilómetros 68,700 e 77,700, sendo o tráfego desviado para a antiga EN1, refere o comunicado.

Da parte da tarde, das 14:30 às 15:30, no troço compreendido entre os quilómetros 59,700 e 68,100, haverá “cortes/paragens momentâneas do trânsito, com o apoio da Brigada de Trânsito da Guarda Nacional Republicana, o que implicará demora no atravessamento do troço em questão durante esta hora”, pode ler-se na mesma nota.

A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou em dezembro de 2021 que o arranque da empreitada, com cerca de 20 quilómetros tinha obtido visto prévio do Tribunal de Contas e que as obras teriam início este mês, sendo o prazo de execução de 450 dias.

O anúncio foi feito quando o Movimento Marcha Lenta do IC2 preparava um protesto reivindicando o início das obras, reclamadas há décadas e cujo adiamento motivou a realização de várias manifestações de automobilistas que se queixam do mau estado do piso.

A IP deliberou em outubro de 2015 proceder ao lançamento do procedimento pré-contratual necessário à contratação da empreitada denominada “IC2/EN1 – Beneficiação entre Asseiceira (KM 65+200) e Freires (KM 85+500)”, pelo valor de 7,5 milhões de euros, que, na altura, faseou pelos anos de 2016 (1,15 milhões de euros) e 2017 (6,35 milhões de euros).

O lançamento do concurso voltou a estar previsto até ao final de 2018, com previsão do início da empreitada no segundo semestre de 2019, “condicionado, todavia, à obtenção da autorização de encargos plurianuais”, como admitiu, na altura, a empresa, na resposta a uma questão do município de Rio Maior.

Em 2019 e em fevereiro de 2020 foi anunciada nova previsão de lançamento do concurso público, assegurando João Belo que, nessa altura, foi garantido já existir visto prévio do Tribunal de Contas e adjudicação da empreitada, que se iniciaria no primeiro trimestre deste ano.

O IC2 liga Lisboa ao Porto, funcionando como uma variante à Estrada Nacional n.º 1. A elevada sinistralidade tem motivado vários apelos ao longo dos últimos anos, incluindo na Assembleia da República, a exortar para uma “requalificação urgente” dos troços mais perigosos do IC2.