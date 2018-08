A obra intitular-se-á “Arquitetura da Água na Freguesia da Misericórdia” e a iniciativa editorial partiu da junta de freguesia lisboeta, no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural, que escolheu a água, que “é um bem valioso, sem o qual não há vida, pela sua dimensão cultural, simbólica, espiritual e paisagística”, disse Paulo Figueiredo.

Em declarações à agência Lusa, o autor afirmou que aborda a questão da água em Lisboa, desde o abastecimento no tempo do Império Romano, passando pelo grande investimento que foi o Aqueduto das Águas Livres, no século XVIII, e que abasteceu a capital até 1967, as preocupações sanitárias no século XIX, aos dias de hoje, com enfoque especial na freguesia da Misericórdia.

A cidade é “marcada, desde logo, pelo seu relevo ribeirinho e por um certo número de linhas de água que desaguavam em enseadas imperfeitas”, disse Paulo Figueiredo, autor do “Dicionário de Termos Arqueológicos".

Referindo-se ao perímetro da freguesia, o investigador referiu que “há uma panóplia monumental riquíssima. Desde logo os chafarizes que abasteciam o Príncipe Real, Bairro Alto, Bica e S. Paulo, e as respetivas condutas que atravessam a zona do Príncipe Real, onde se encontra o denominado reservatório da patriarcal, e o Bairro Alto. Há o emblemático chafariz da rua d’O Século, os dois chafarizes no miradouro de S. Pedro de Alcântara, um que abastecia S. Bento, na rua do mesmo nome, onde existiu um arco, que se encontra atualmente na Praça de Espanha”.