Segundo a organização, o mote “Ciência e Oceano para além do horizonte” será o ponto de partida para a apresentação de “alguns dos principais temas de investigação e desenvolvimento em Portugal”.

O Encontro Ciência 2023 realiza-se pela primeira vez fora de Lisboa, estando prevista a presença do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, bem como de vários membros do governo.

Elvira Fortunato, ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura e Alimentação, João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, António Costa Silva, ministro da Economia e do Mar, e Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente e da Ação Climática são também presenças anunciadas.

Para a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior o encontro será “um marco importantíssimo” por abordar um “tema crucial”, no qual deposita “as maiores expectativas”.

Ao longo dos três dias do encontro serão dinamizadas seis sessões plenárias, com temas tão diversos como o clima, a economia do mar ou a alimentação, reunindo mais de 180 oradores, adianta a organização.

Paralelamente decorrerão cerca de 30 sessões temáticas sobre temas como economia azul, circular e sustentável, biotecnologia, energias renováveis ou saúde.

A comissária da edição deste ano é Helena Vieira, investigadora coordenadora que detém atualmente a cátedra em Economia do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais na Universidade de Aveiro.

Helena Vieira foi este ano selecionada para integrar a equipa coordenadora da Missão Europeia “Restaurar os nossos oceanos e águas até 2030”.

No Encontro Ciência 2023 Espanha é o país convidado, dando expressão “ao dinamismo do intercâmbio e da cooperação científica” entre os dois países.

No dia 06, pelas 19:00, horas haverá uma sessão especial destinada ao público da cidade, com a exibição de um documentário premiado sobre investigação e salvamento de espécies marinhas, e a palestra, em tom descontraído, “Do fundo do mar ao fundo do prato!”, pelos investigadores Ana Hilário e Ricardo Calado, do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESSAM).

O Encontro Ciência 2023 é uma iniciativa promovida pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), em colaboração com a Ciência Viva e a Universidade de Aveiro.