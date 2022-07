A empresa municipal Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras está a colocar parquímetros em diversas zonas do concelho, algumas delas áreas residenciais. Os moradores queixam-se que tudo foi feito sem qualquer pré-aviso e muitos proprietários dos automóveis ali estacionados estão fora a gozar férias.

É o caso da Alameda do Alto da Barra, onde vivem cerca de 1500 pessoas. De um dia para o outro - segunda e terça -, os moradores foram confrontados com a colocação de parquímetros e a ameaça de multa, bloqueio e reboque, já a partir da próxima semana.

Esta foi, pelo menos, a informação prestada pela Parques Tejo aos responsáveis de alguns condomínios, que acabaram por colocar nas portas dos prédios o alerta, explicando que "até ao dia 21 de Julho de 2022 [quinta-feira da próxima semana] não serão autuadas as viaturas estacionadas sem o respectivo título".

A aflição maior é que muitos proprietários encontram-se fora, em férias, e não fazem ideia do que está a acontecer à porta das suas casas, correndo assim o risco de chegar e ter o carro bloqueado ou rebocado e uma conta de perto de 200 euros para pagar pelo seu resgate.

Contactada pelo SAPO24, a Parques Tejo, através da Câmara Municipal de Oeiras, confirma que está a colocar parquímetros e a alargar a Zona de Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL), mas garante que "a zona residencial não terá alargamento antes de 15 de setembro" e que fará chegar aos moradores "toda a informação necessária para a obtenção de dístico de residente".

A empresa explica ainda que esta foi uma decisão tomada em reunião de executivo camarário e "aprovada por unanimidade". E acrescenta que "as áreas indicadas têm sido alvo, ao longo dos anos, de vários pedidos por parte dos moradores que nesta altura do ano são ainda mais lesados pela falta de ordenamento e parqueamento e prejudicados na sua mobilidade e acessos. Estas solicitações têm sido recebidas tanto na Câmara Municipal de Oeiras como na Parques Tejo.

Moradores confirmam que as áreas residenciais em causa são muitas vezes procuradas por "gente de fora", pessoas que, sobretudo ao longo do Verão, procuram um lugar não pago para deixar os seus automóveis enquanto se deslocam às praias da linha do Estoril.

De acordo com a Parques Tejo, ainda, o valor/hora a pagar oscilará entre os 65 cêntimos no Verão e os 40 cêntimos no Inverno. Os moradores "deverão contactar a Parques Tejo para procedermos à emissão do respetivo Dístico de Residente, que pode ser tratado presencialmente e/ou solicitado via digital". Após emissão do dístico, a matrícula fica inserida no sistema e o morador isento do pagamento de estacionamento.

O pagamento do estacionamento "inicia-se com a entrada em funcionamento dos parquímetros, prevista para o próximo dia 15 de Setembro nas zonas residenciais". E, assegura a empresa, "numa primeira fase decorrerá uma ação pedagógica de sensibilização".

Segundo a empresa, toda a informação sobre a ZEDL encontra-se disponível no site da Parques Tejo e serão ainda distribuídos folhetos com toda a informação". Os moradores, no entanto, lembram que muitos dos residentes são pessoas de idade avançada, com difícil acesso à Internet, além de que o site não é amigo do utilizador é encontrar esta informação torna-se praticamente impossível.