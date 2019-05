No comunicado, a CPDLO manifestava preocupação “pela hipótese de não haver descontos, no presente ano, na Linha do Oeste”, perspetivando a realização de protestos “para exigir, no imediato, a redução dos passes no transporte ferroviário, na área de influência OesteCim e nas ligações à Área Metropolitana de Lisboa e Comunidade Intermunicipal de Leiria”.

A OesteCim recebeu 1,3 milhões de euros do Programa de Apoio à Redução Tarifária e investiu mais cerca de 600 mil euros.

Desde abril que entraram em vigor os novos valores dos passes para os transportes rodoviários: passe para dentro de cada concelho tem um custo até aos 30 euros, enquanto entre concelhos da mesma região chega aos 40 euros.

A OesteCim alargou também os descontos, prevendo uma redução de 30% nos passes das viagens pendulares para Lisboa.

A OesteCim integra os municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras (distrito de Lisboa) e Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Óbidos, Nazaré, Peniche (distrito de Leiria).