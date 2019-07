De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o alerta para o incêndio, que lavra num povoamento florestal, na freguesia de Ninho do Açor e Sobral do Campo, foi dado às 15:07.

O CDOS de Castelo Branco explicou que, neste momento, "o incêndio está em curso", sem avançar mais qualquer tipo de informação.

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 16:45 estavam, no local, oito meios aéreos e 199 operacionais apoiados por 51 viaturas.