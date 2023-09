A versão beta desta plataforma, já disponível, "convida ativamente os passageiros a participar no aperfeiçoamento do tempo real durante o período de testes", que "visa garantir a máxima precisão dos dados".

Com isto, "os utilizadores terão a oportunidade de monitorizar com precisão e eficácia as circulações das linhas que servem a paragem selecionada, contribuindo para a otimização do sistema".

"O tempo real desempenha um papel fundamental ao monitorizar remotamente cada uma destas circulações, conectando-se ao sistema do veículo. Para assegurar a fiabilidade dos dados, é necessário um período de testes que permita validar e corrigir a informação", explica a Carris Metropolitana em comunicado.

O objetivo desta plataforma é permitir aos passageiros "acompanhar o percurso do seu autocarro, proporcionando uma experiência de viagem mais informada e conveniente, enquanto contribuem ativamente para a melhoria do sistema".

Segundo informação disponibilizada, "a Carris Metropolitana transporta em média 550 mil passageiros por dia útil, operando uma frota de mais de 1.600 autocarros que prestam serviço diariamente nos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa, totalizando mais de 19.800 percursos realizados num dia útil".

De recordar que a Carris Metropolitana "opera as redes municipais para 15 dos 18 municípios (Barreiro, Cascais e Lisboa mantêm as operações locais) e a totalidade da operação intermunicipal dos 18 municípios" da Área Metropolitana de Lisboa.