“A Save The Children teme pelo futuro de milhões de crianças, já que mais de 120 milhões de crianças e estudantes estão sem aulas na África Ocidental e Central. Até agora, quase todos os países impuseram encerramentos nacionais de escolas e universidades para conter a propagação do vírus”, referiu a ONG num comunicado hoje divulgado.

A organização de defesa dos direitos das crianças salienta que, apesar do foco da resposta à covid-19 serem os sistemas de saúde, “a pandemia já está a ter um impacto devastador nas crianças”.

Para a ONG, “esta situação pode piorar ainda mais as vulnerabilidades das crianças marginalizadas dentro da África Ocidental e Central, em particular no Sahel”.

“São tempos difíceis com este encerramento súbito das escolas. São as piores férias que tive porque estamos em isolamento. Não podemos estudar e estou preocupada com o vírus. Não sei quando a escola vai reabrir. Não sei se vamos acabar a escola”, afirmou uma estudante de 12 anos de Bamako, capital do Mali, citada pelo comunicado.

A Save The Children refere que os sistemas educativos na República Democrática do Congo, no Burkina Faso, no Mali, no Níger e no norte da Nigéria “já estão a enfrentar desafios consideráveis devido aos conflitos, aos deslocados [internos e refugiados] e a uma falta de fundos crítica”, e defende que “a covid-19 agrava estes desafios já difíceis”.