“O nosso melhor cenário neste momento é ter um evento com jogadores que possam chegar aqui cumprindo quarentenas, e com adeptos somente australianos”, disse Craig Tiley, à Associated Press.

Sem poder prever ou controlar o avanço da pandemia, o diretor-geral do ‘major’ australiano, o primeiro dos ‘Grand Slam’ de cada temporada, assume que “o pior cenário” será mesmo o de não haver competição, sendo que a organização está preparada para as “diversas situações”.

A pandemia adiou ou cancelou mais de 30 torneios, com Roland Garros a ser transferido de maio para setembro e Wimbledon a ser cancelado pela primeira vez em 75 anos. Em junho, decide-se quanto ao Open dos Estados Unidos, o último dos quatro ‘Grand Slam’.

Na terça-feira, o espanhol Rafael Nadal, número dois do ‘ranking’ mundial, admitiu que a época do ténis mundial apenas regresse em 2021, mostrando-se cético quanto a um recomeço ainda este ano, devido à pandemia da covid-19.