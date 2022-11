Está a decorrer esta manhã, nos Olivais, em Lisboa, uma operação da PSP, que já levou à detenção de algumas pessoas.

De acordo com o que revela esta manhã a CNN Portugal, a polícia estará à procura de armas ilegais, "utilizadas em crimes de roubo e de homicídio, sobretudo na forma tentada".

A PSP, contudo, não revela as razões das buscas às armas ilegais, confirmando apenas estarem a ser cumpridos quase 40 mandados de busca.

"O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, através da Divisão de Investigação Criminal, informa que está a levar a cabo uma operação especial de prevenção criminal com vista ao cumprimento de 16 mandados de busca domiciliária e 22 de busca não domiciliária na freguesia de Olivais, cidade de Lisboa.

Nesta operação de natureza preventiva e de grande envergadura em zonas urbanas com grande probabilidade de alguns dos residentes portarem ou terem na sua posse armas de fogo ou armas brancas e em estreita articulação com a 11.ª Secção do DIAP de Lisboa estão a ser empenhadas diversas valências da Polícia de Segurança, desde a investigação criminal, às equipas de Intervenção rápida, Núcleo de Armas e Explosivos e Unidade Especial de Polícia", lê-se no comunicado das autoridades.