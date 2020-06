Vítor Marques, responsável pela Proteção Civil nesse município do distrito de Aveiro, justificou a operação de vigilância com as toneladas de papel que se mantêm no local e que podem eventualmente reacender, na sequência do "cenário dantesco" que, após as 22:00 de segunda-feira, tomou aquela unidade da freguesia de Rio Meão.

"Acabou por correr tudo bem devido ao reforço distrital de bombeiros e à intervenção da GNR, mas a carga térmica no local era muito grande e, como há lá bobinas com 2.000 ou 2.500 quilos de papel, as operações de rescaldo ainda devem durar alguns dias, para evitar reacendimentos", declara o vereador à Lusa, sobre o incêndio dominado ao início da madrugada.

A elevada carga térmica gerada pelo fogo num armazém com toneladas de papel obrigou à intervenção de 150 bombeiros e 150 viaturas de socorro, levando a GNR a cortar estradas e a evacuar várias habitações na envolvente, para precaver a segurança de cerca de 200 moradores com residência entre a fábrica sinistrada, uma outra de cortiça, o depósito de combustível de uma terceira unidade e ainda uma área de mato.

O prejuízo resultante da situação "deve ser considerável", mas o vereador realçou que "a zona de produção da fábrica não foi afetada", pelo que, embora antecipando "alguns dias de paragem" na atividade na Zarrinha, acredita que, com a cobertura das seguradoras, "a empresa deve continuar em atividade e manter os seus trabalhadores" - que serão cerca de "200, distribuídos por três turnos rotativos, em regime de laboração contínua".