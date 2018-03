Inquirido como testemunha, o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal disse ser amigo do arguido há 27 anos e ainda hoje acredita que aquilo que o que o ex-procurador lhe contou sobre a saída do Ministério Público (MP) e a possibilidade de ir trabalhar para o setor privado era verdade.

“Não tenho a menor dúvida que ele estava a falar verdade”, disse o magistrado, explicando que, na altura dos factos (2011/2012), Orlando Figueira estava com problemas familiares e financeiros.

Segundo a testemunha, na altura em que Orlando Figueira falou na possibilidade de ir trabalhar para o setor privado, para uma empresa do “espetro de Carlos José da Silva [presidente do Conselho de Administração do Banco Millennium Atlântico],” o tentou demover.

“Não te metas nisso, tens mais de 20 anos de carreira, não é boa ideia”, contou o juiz, ressalvando estar convicto de que o seu amigo jamais iria trabalhar com algo que tocasse os processos-crime nos quais trabalhou como procurador.

Contudo, o ex-procurador contra-argumentou dizendo que estava com problemas no casamento e financeiros e que nada o prendia a Portugal.

Carlos Alexandre garantiu em tribunal que nunca se falou em Manuel Vicente [ex-vice-Presidente de Angola e ex-administrador da Sonangol], apenas na Sonangol, ou em empresas do universo do petrolífera angolana.