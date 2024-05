Segundo o Expresso, a audição do ex-primeiro-ministro aconteceu esta sexta-feira no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

O jornal adianta ainda que António Costa não foi ouvido na qualidade de arguido, mas sim na situação de suspeito.

António Costa foi ouvido, a seu pedido, durante cerca de uma hora e meia pela procuradora Rita Madeira.

António Costa demitiu-se do cargo de primeiro-ministro em novembro de 2023, após ter sido divulgado que era alvo de um inquérito instaurado no Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça após ter sido extraída uma certidão do processo-crime Operação Influencer.

O caso está relacionado com a produção de energia a partir de hidrogénio em Sines, Setúbal, e com o projeto de construção de um centro de dados (Data Center) na zona industrial e logística de Sines pela Start Campus.

Apesar da demissão, António Costa continua a ser apontado como uma forte possibilidade para a presidência do Conselho Europeu, no quadro das nomeações para os altos cargos institucionais na União Europeia (UE) para a próxima legislatura que terão lugar após as eleições europeias de junho.