O juiz Ivo Rosa questionou a distribuição manual do processo durante a leitura da sua decisão instrutória da Operação Marquês.

A fim de averiguar eventuais irregularidades ocorridas na distribuição daquele processo no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), ao CSM abriu uma investigação para dissipar quaisquer dúvidas.

"O CSM para que não subsistam quaisquer dúvidas, hoje mesmo, dia 14 de abril, o Exmo. Senhor Vice-Presidente ordenou a realização de uma averiguação no sentido de saber se existem, ou não, novos elementos que não sejam do conhecimento do Conselho Superior da Magistratura", pode ler-se num comunicado daquele órgão.