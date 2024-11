O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da 1ª Divisão Policial, e em colaboração com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Autoridade Tributária e Aduaneira, Autoridade para as Condições do Trabalho e Segurança Social, levou a cabo nas últimas 24 horas uma operação no âmbito da Campanha “Portugal Sempre Seguro”, desenvolvida sob a coordenação do Sistema de Segurança Interna e "cujos objetivos estratégicos visam o reforço da perceção de segurança no país, contrariando as informações descontextualizadas que criam a sensação de insegurança às populações".

No âmbito desta operação, e de acordo com comunicado, foram registadas 38 detenções:

Cinco por condução de c/taxa de álcool igual/superior a 1,2 g/l; Seis por condução sem habilitação legal; Duas por tráfico de Estupefacientes; Uma detenção por situação irregular em território nacional; Um caso de violência doméstica; Uma por resistência e Coação sobre funcionário (PSP); 14 mandados de detenção; E outras oito não divulgadas.

Ainda de acordo com as autoridades, foram alvo de fiscalização 11 estabelecimentos, que levaram ao "levantamento de 11 autos de notícia por contraordenação no âmbito da legislação que regula as atividades comerciais e três autos de notícia por contraordenação no âmbito da legislação rodoviária".

Foram ainda "fiscalizados perto de uma centena de cidadãos com vista à verificação da sua legalidade em território nacional".