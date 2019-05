"Aquilo que já dá para perceber é que, porventura, haverá aqui uma ilegalidade grave no processo, que é o facto de a investigação estar a ser conduzida pelo DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] do Porto quando é da competência do Departamento Central de Investigação e Ação Penal", afirmou em declarações à Lusa o advogado que representa Joaquim e Manuela Couto.

Segundo o advogado, em causa estão "crimes que dizem respeito a áreas bastante dispersas e crimes que, segundo o estatuto do Ministério Público, são da competência do DCIAP e não do DIAP".

Nuno Brandão acrescentou que está a acompanhar o processo, e a aguardar que os detidos sejam presentes a tribunal para interrogatório judicial.

O presidente da Câmara de Santo Tirso e a empresária Manuela Couto foram hoje detidos pela Polícia Judiciária (PJ) no âmbito de um processo em que estarão em causa os crimes de corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio.