"O que aconteceu no fim de semana leva-nos a um ponto em que simplesmente não podemos continuar a operar", afirmou o alto funcionário em declarações aos jornalistas, na sede da ONU em Nova Iorque.

"Estamos a tentar equilibrar a necessidade da população com a necessidade de proteção e segurança do pessoal da ONU", acrescentou, frisando que a paralisação “não significa uma suspensão” das atividades da organização internacional, uma vez que espera que possam ser retomadas o mais rapidamente possível.

Israel ordenou no domingo a evacuação de parte do norte da “zona humanitária” de Gaza, perto da cidade de Deir Al-Balah, pelo que a área reservada para quase dois milhões de deslocados é agora inferior a 9,5% de todo o território do enclave palestiniano.