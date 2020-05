Em comunicado, a AOPL explicou, como um dos fundamentos da decisão, as “perdas de carga e de clientes no Porto de Lisboa desde 2016”.

Para a associação, o atual acordo, que classifica como “o mais dispendioso do país”, está “totalmente desajustado” e “tem-se revelado incapaz de garantir a paz social, um dos principais, se não o principal fim, que almejava”.

“É urgente adequar a organização e a regulação do trabalho portuário no Porto de Lisboa às novas exigências internacionais da operacionalidade”, sublinha o comunicado.

A AOPL realçou ainda que, “apesar do acordo alcançado em 2016”, o Sindicato dos Estivadores, Trabalhadores do Tráfego e Conferentes Marítimos do Centro e Sul de Portugal tem “sistematicamente violado as disposições alcançadas e tem sido recorrente o recurso à greve”.