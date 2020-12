Pedro Calado visitou hoje as obras de reabilitação do Serviço Técnico de Educação Especial da Quinta do Leme, uma das candidaturas vencedoras da primeira edição do Orçamento Participativo da Região, que compreende a construção de um tanque terapêutico e a reabilitação da cozinha e dos balneários deste estabelecimento para alunos com necessidades especiais.

O governante salientou que o Orçamento Participativo "é uma aposta ganha" pelo que "era muito bom o de 2021 ser o dobro do de 2019" cujas obras dos projetos vencedores iniciaram-se agora devido à pandemia da covid-19.