Em causa está o recebimento de mais de 63 mil euros em ajudas de custo por viagens no âmbito da atividade da Ordem dos Enfermeiros (OE) que, segundo a acusação do Ministério Público (MP), não terão sido realizadas.

Luís Filipe Barreira, à frente da associação profissional desde dezembro de 2023, era à data vice-presidente do Conselho Diretivo da OE, e terá obtido indevidamente 5.432,80 euros.

Ana Rita Cavaco cumpria o primeiro de dois mandatos (2016-2023) enquanto bastonária e, segundo a mesma fonte, terá auferido sem justificação 10.631,16 euros.

Na contestação apresentada em tribunal, a ex-bastonária e o atual admitem “um certo desleixo, falta de rigor ou amadorismo” no preenchimento das declarações de despesas, mas refutam a prática dos crimes de peculato e falsificação de documento que lhes são imputados.

O início do julgamento está agendado para as 09:30 no Tribunal Central Criminal de Lisboa. A primeira sessão destina-se ao interrogatório dos arguidos que pretendam prestar declarações.